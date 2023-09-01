باكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري

باكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحارياعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل تسعة جنود واصابة خمسة آخرين بجروح في هجوم انتحاري استهدف رتلاً عسكرياً في منطقة بانو غرب البلاد.

ونقلت فرانس برس عن الجيش قوله في بيان اليوم: إن “انتحارياً كان يقود دراجة نارية اصطدم بشاحنة ضمن رتل عسكري في بانو شمال وزيرستان على بعد 16 كيلومتراً من الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح”.

بدوره وصف رئيس وزراء باكستان بالوكالة أنور الحق كاكار الحادث بأنه (عمل إرهابي جبان).

وكان شخص قتل وأصيب اثنان آخران في 11 من الشهر الجاري جراء هجوم بقنبلة يدوية وقع في مدينة كويتا بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان.