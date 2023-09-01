العالم اليوم - ليفربول يرفض عرض الاتحاد السعودي "المذهل" لضم محمد صلاح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت قيمة العرض المقدم من الاتحاد السعودي 150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

كما صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".

وكان محمد صلاح جدد عقده لمدة عامين إضافيين، براتب شهري جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.