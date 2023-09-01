العالم اليوم - حقائق مذهلة عن إبداع ADHD.. "فرط الحركة وتشتت الانتباه"

انتم الان تتابعون خبر حقائق مذهلة عن إبداع ADHD.. "فرط الحركة وتشتت الانتباه" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - ليس بمرض أو اضطراب إنما عقله يعمل بطريقة مختلفة ومعدل ذكائه طبيعي, ونسبة تركيزه أعلى بكثير من الأشخاص الآخرين ولكن في الأشياء المحببه له.

نماذج ناجحة لمصابي ADHD

هناك شخصيات ناجحة حول العالم تخطت الصعاب وتفوقت في مجالات محببه لهم .

مايكل جوردان : لاعب كرة السلة صنف كأفضل لاعب في التاريخ.

مايكل فيليبس : السباح الأمريكي حقق أرقاما قياسية وتحول من مريض نفسي إلى بطل رياضي وأصبح أسطورة في السباحة.

لويس روخاس ماركوس : طبيب نفسي أسباني أكد أنه عانى كثيرا أثناء الدراسة واجتهد وأصبح طبيبا نفسيا .

فنانون ومشاهير لم يكن عائقا أمام نجاحهم ودراستهم وموهبتهم

إيما واتسون : نجمة أفلام هاري بوتر وغيرهم

ماهي أعراض ADHD

في مرحلة الطفولة، تظهر بعض الأعراض مثل تشتت الانتباه وغالبا ما يفشل الطفل في الانتباه للتفاصيل الصغيرة الخاصة بمتعلقاته اليومية.

فرط الحركة.

العدوانية والعشوائية.

نوبات الغضب.

النسيان.

يتجنب المشاركة في أي عمل يتطلب مجهود.

ورغم ذلك هناك أطفال كثر يتفوقون في دراستهم ولا يتم اكتشاف الإصابة وخاصة مع الإناث نظرا لطبيعتهن التي تختلف عن الذكور.

وفي مرحلة المراهقة

تقل بعض الأعراض كفرط الحركة ولكن تبدأ مرحلة صعوبات التحصيل الدراسي خاصة في المرحلة الجامعية وتظهر أعراض أخرى على سبيل المثال.

القلق المفرط.

خلل في العلاقات الاجتماعية والأسرية يترافق معه مشاكل أخرى فقد تؤثر على الثقة بالنفس .

عدم القدرة على تنظيم الوقت وترتيب الأولويات .

الأسباب:

وجود حالات مشابهه في التاريخ العائلي.

الولادة المبكرة للطفل.

التدخين أو تعاطي الكحوليات والمخدرات أثناء الحمل .

أفضل طرق العلاج

قال الدكتور حسين عمر الاستشاري النفسي لـ"بودكاست نفسيتي"، إن الدعم النفسي شق أساسي في التعامل مع ADHD ويجب أن يشمل العلاج التثقيف النفسي والتدريب على المهارات الاجتماعية والتعامل مع التوتر .

وحسب المجلة الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي فإن التدخل المبكر ينجح بنسبة أكثر من 67 بالمئة من الحالات.

وأكد عمر على ضرورة معرفة المصاب والأشخاص المحيطين به والمدرسة بحالته حتى يتسنى لهم التعامل معه بشكل صحيح وفقا لتوجيهات الطب النفسي والاختصاصين.

وأضاف أن العلاج السلوكي المعرفي يساعد في تحسين إدارة و تنظيم الوقت وكتابة الملاحظات فيقل السلوك الاندفاعي.

وأوضح أن الدعم النفسي يساعد في تطوير مهارات حل المشكلات والمهارات الاجتماعية وتحسين احترام الذات والعلاقات مع العائله وزملاء العمل.

وخلص الاستشاري النفسي في حديث إلى أن الأدوية تحقق نتائج مذهلة وآمنة إذا كانت تحت إشراف الأطباء المختصين .