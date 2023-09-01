العالم اليوم - هيثم عادل.. أول مصري يعبر المانش على كرسي متحرك

انتم الان تتابعون خبر هيثم عادل.. أول مصري يعبر المانش على كرسي متحرك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 05:19 مساءً - عندما تعرض هيثم عادل لإصابة أفقدته القدرة على الحركة قبل سنوات، دخل في نوبة اكتئاب طويلة، ولم يكن يتخيل أنه سيصبح يوما ما أول سباح مصري على كرسي متحرك يعبر بحر المانش من إنجلترا إلى فرنسا.

والخميس أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، عن نجاح السباح من أصحاب الهمم هيثم عادل، في تحقيق إنجاز استثنائي بعبور بحر المانش على كرسي متحرك ضمن فريق تتابع.

ووفق البيان الحكومي، فقد نجح الفريق في قطع المسافة الشاقة في زمن قياسي بلغ 12 ساعة و33 دقيقة.

وضم الفريق بجانب هيثم عادل، كلا من السباح أحمد أسامة، والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ، والسباحة المجرية ديانا توث 16 عاما، بالإضافة إلى السباح عبد العزيز شلبي، والمدرب خالد شلبي الذي يعاني إعاقة حركية تامة في ذراعه الأيمن.

وعن تفاصيل الإنجاز الذي تحقق، تحدث هيثم عادل لموقع "دوت الخليج"، قائلا:

بدأت قصتي مع السباحة حينما أصبت قبل عدة سنوات بقطع في النخاع الشوكي، أفقدني القدرة على الحركة، وأصبحت قعيدا على كرسي متحرك.

في هذه الفترة أصبت بحالة اكتئاب شديدة وشعرت أن حياتي انتهت، لكن الأطباء نصحوني أن العلاج الطبيعي في المياه له نتائج جيدة.