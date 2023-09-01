العالم اليوم - مسيرات وقذائف عنقودية.. كييف تحاول ردم "هوة" الهجوم المضاد

انتم الان تتابعون خبر مسيرات وقذائف عنقودية.. كييف تحاول ردم "هوة" الهجوم المضاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 05:19 مساءً - قالت سلطات مقاطعة دونيتسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كويبيشيفسكي بثلاث قذائف عنقودية.

وأعلنت السلطات مقتل طفلة نتيجة قصف أوكراني استهدف مركز التسوق في مدينة دونيتسك.

وتسلمت أوكرانيا القذائف العنقودية من الولايات المتحدة تموز الفائت، ما أثار ردود فعل غاضبة من روسيا على اعتبار أن هذا السلاح تحرمه أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقالت واشنطن إن الغاية من إمداد أوكرانيا بهذا السلاح هو ضمان ألا توقف روسيا تقدم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف حاليا.

وازدادت أيضا في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل يونيو.

ما هي الذخائر العنقودية؟