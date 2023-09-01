العالم اليوم - صعود جماعي لمؤشرات وول ستريت بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

انتم الان تتابعون خبر صعود جماعي لمؤشرات وول ستريت بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 05:19 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ببداية التداولات، الجمعة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس وتباطؤ نمو الأجور، مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 154.33 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى 34876.24 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.94 نقطة أو بنسبة 0.51 بالمئة إلى 4530.60 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 95.00 نقطة أو بنسبة 0.68 بالمئة إلى 14129.96 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات.