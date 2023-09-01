45 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

45 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصىأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية وفا، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأوضحت الوكالة ان ساحات المسجد وباحاته اكتظت بالمصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام الـ1948م.

ولفتت وكالة وفا الى ان قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.