العالم اليوم - خطوة جديدة من البنك المركزي الصيني لدعم اليوان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - أعلن المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، الجمعة، تخفيض نسبة الاحتياطيات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، في خطوة تعمل على زيادة المعروض من العملات الأجنبية في البلاد وبالتالي دعم اليوان.

وقال المركزي الصيني إن المؤسسات المالية سيتعين عليها الاحتفاظ بنسبة 4 بالمئة فقط من احتياطاتها بالعملات الأجنبية لديه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 6 بالمئة.

ويسري القرار الجديد الداعم للعملة الصينية اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.

ومن شأن القرار المساهمة في زيادة العملات الأجنبية بالسوق مقارنة بالعملة المحلية، ما يعزز من جاذبية اليوان.

قال البنك المركزي الصيني، والهيئة التنظيمية للقطاع المالي، الخميس، إنهما سيخفضان سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول اعتبارا من 31 سبتمبر.

وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.

وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.

وخلال أغسطس الجاري، خفّض البنك المركزي الصيني نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.