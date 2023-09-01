العالم اليوم - تضارب أميركي روسي بشأن التقدم الميداني في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 08:16 مساءً - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة لاحظت أن الجيش الأوكراني "حقق تقدما ملحوظا" في الأيام الثلاثة الأخيرة، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مواقع رئيسية بشرقي أوكرانيا.

رواية البيت الأبيض

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لاحظت "تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الاخيرة".

وعن انتقاد الهجوم الأوكراني المضاد، صرّح كيربي بأن "انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة، ليس مفيدا"، وفق "فرانس برس".

وأضاف: "أولويتنا هي ضمان استعدادهم لمواصلة هذا التقدم، وأن يمتلكوا الأدوات والتقنيات والتدريب".

وتابع: "حتى إذا لم نأخذ الساعات الـ72 الأخيرة في الاعتبار، فإن أي مراقب موضوعي لهذا الهجوم المضاد لا يمكنه القول إنهم لم يحرزوا تقدما".

وقال المسؤول الأميركي: "كان ذلك بطيئا في بعض المناطق (...) لكنهم يقاتلون بشجاعة كل يوم"، مؤكدا امتناعه عن التعليق شخصيا على الاستراتيجية الأوكرانية.

ومنذ نحو شهر، تنقل وسائل الاعلام الإميركية عن مسؤولين عسكريين طلبوا عدم كشف هوياتهم، انتقادهم للاستراتيجية الاوكرانية لاستعادة مناطق محتلة.

ويأخذ هؤلاء على كييف نوعا من التشتت يحول دون إشراك جيشها، ما يكفي من القوات في المكان الملائم لاختراق الدفاعات الروسية.

أوكرانيا: اصمتوا

في المقابل، طلبت أوكرانيا من منتقدي وتيرة هجومها المضاد المستمر منذ 3 أشهر أن "يصمتوا".

ويمثل ذلك إشارة واضحة على استياء كييف من تسريبات لتصريحات مسؤولين غربيين يقولون إن قواتها تتقدم ببطء شديد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الخميس، إن "انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعني البصق في وجه الجندي الأوكراني الذي يخاطر بحياته كل يوم، ويتقدم ويحرر كيلومترا تلو الآخر من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا: "أنصح جميع المنتقدين بأن يصمتوا، وأن يأتوا إلى أوكرانيا ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم".

سيطرة روسية جديدة

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها سيطرت على "مواقع رئيسية على مرتفعات" قرب مدينة كوبيانسك في شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على حسابها بتطبيق "تلغرام": "في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسية على مرتفعات".

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات استهدفت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي "تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون".

وعززت روسيا وجودها العسكري لاستعادة السيطرة على قطاع كوبيانسك الذي سيطرت عليه أوكرانيا العام الماضي.

وقالت إيليا ييفلاش المتحدثة باسم القيادة الشرقية في الجيش الاوكراني إن موسكو حشدت 45 ألفا من جنودها.

وأكد الجيش الروسي في الأيام الأخيرة إحرازه تقدما في المنطقة، بينما أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار بحصول معارك "شرسة جدا" في منطقة كوبيانسك في الأيام الأخيرة.

إسقاط 281 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 281 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

ومن بين هذه الطائرات 29 جرى إسقاطها فوق مناطق بغرب روسيا، وفق "رويترز".

وهذه إشارة للمدى الذي وصلت إليه حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة الجمعة: "أٌسقطت 281 طائرة مسيرة أوكرانية... من بينها 29 مسيرة في المناطق الغربية بروسيا الاتحادية".