إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن إصابة العشرات في صفوف المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق.
ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن مصادر محلية، قولها: إنه أصيب عدد من المواطنين اليوم في قلقيلية إثر قمع قوات الاحتلال، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وأفادت المصادر، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
وفي غزة.. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين على أراضي مخيمات العودة شرق مدينة غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، بشكل مباشر صوب الشبان في محيط "بوابة ملكة"، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.
وأفادت مصادر محلية بإصابة أحد الشبان بقنبلة غاز بالظهر شرق موقع ملكة، خلال تظاهرهم في المكان.
في السياق ذاته، تمكن الشبان من قص السياج الأمني الفاصل بمنطقة "ملكة" شرق غزة.
ومنذ يومين، بدأت عمليات تسوية وتجهيز مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ لاستئناف التظاهرات الشبابية وفعاليات الإرباك.
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