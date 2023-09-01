العالم اليوم - الأسطورة زاغالو يغادر المستشفى.. ويوجه كلمة لمحبيه

انتم الان تتابعون خبر الأسطورة زاغالو يغادر المستشفى.. ويوجه كلمة لمحبيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 10:19 مساءً - خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية ماريو زاغالو، أول شخص يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب، من المستشفى، الجمعة، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.

وقال زاغالو (92 عاما) في مقطع فيديو نُشر على موقع "إنستغرام" يظهره عائدا إلى منزله في ريو دي جانيرو على كرسي متحرك: "شكرا لكم جميعا على محبتكم. لقد عدت".

وعاد ليستخدم جملة عُرِفَ بها خلال فترة إدارته للمنتخب البرازيلي في معرض رده حينها على منتقديه، قائلا "سيتعين عليكم الاستمرار في تحملي!"، وفق "فرانس برس".

وأدخل زاغالو في 15 أغسطس إلى مستشفى بارا دور في ريو، بعد أسبوع من عيد ميلاده الثاني والتسعين.

وأمضى ما يقرب من أسبوعين في العناية شبه المركزة في نفس المستشفى العام الماضي بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

وكان زاغالو كلاعب أحد الركائز الأساسية لمنتخب سيليساو، بطل العالم مرتين عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وغارينشا.

كان الجناح الأيسر السابق معروفًا بمميزاته الدفاعية التي كانت غير عادية بالنسبة لمركزه في ذلك الوقت.

دخل عالم التدريب بعد الاعتزال وأشرف على تدريب منتخب البرازيل بطل العالم عام 1970 والذي يعتبر أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الإطلاق، مع بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

في كأس العالم 1998، كان زاغالو على رأس الإدارة الفنية لسيليساو الذي تأهل الى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة.

ولم يفز بكأس العالم كلاعب ومدرب سوى لاعبين آخرين هما الألماني فرانتس بيكنباور (1974 و1990)، والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).