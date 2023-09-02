العالم اليوم - سول: بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 07:23 صباحاً - قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه "البحر الأصفر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.

وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة للتجارة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة في الأسابيع القليلة الماضية شملت محاولة فاشلة لإطلاق قمر صناعي في نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الخميس أن بيونغ يانغ أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".

وأعلنت سول، أمس الجمعة، فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.