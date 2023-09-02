العالم اليوم - هجوم الكونغرس.. السجن 18 عاما لعضو بجماعة "براود بويز"

انتم الان تتابعون خبر هجوم الكونغرس.. السجن 18 عاما لعضو بجماعة "براود بويز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - أصدر قاض أميركي، الجمعة، حكما بالسجن 18 عاما على إيثان نوردين أحد قيادات جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة لدوره في الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير بعد أن أدانته هيئة محلفين بالتآمر للتحريض وجرائم أخرى.

ويأتي هذا الحكم بعد نحو 24 ساعة على الحكم بسجن زعيمي جماعة "براود بويز" السابقين جوزيف بيغز وزاكاري ريل 17 و15 عاما بسبب الهجوم على الكونغرس.

وكام قاض اتحادي أصدر حكما، الخميس، على بيغز وزاكاري ريل بالسجن 17 عاما و15 عاما بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين.

وبيغز وريل هما أول اثنين من جماعة براود بويز يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

ويعد الحكم بسجنهما مخففا وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة وأقل كثيرا من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاما.

وقال القاضي كيلي اليوم الخميس إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.