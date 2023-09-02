العالم اليوم - سان جرمان يتعاقد مع مواني مقابل 102 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر سان جرمان يتعاقد مع مواني مقابل 102 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - توصّل نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا، إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة "قياسية" للنادي الألماني بلغت 102.5 مليون دولار.

وكان كولو مواني، البالغ من العمر 24 عاماً، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي الفرنسي.

وفيما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 102.5 مليون دولار، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي "رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو (102 مليون دولار). اتخذ القرار بإجماع مجلس الادارة والمجلس الاشرافي للنادي".

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه "كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها والتي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة".

وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وكان كولو مواني أفضل ممرّر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري.

وساهم وصيف بطل العالم مع فرنسا في مونديال قطر 2022، في تألق فرانكفورت في النصف الثاني من الموسم الماضي من خلال بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وإنهاء البوندسليغا في المركز السابع.

وبضمّ كولو مواني (هدف في 9 مباريات دولية)، يكون سان جرمان قد أعاد تشكيل هجوم منتخب فرنسا، في ظل تواجد القائد كيليان مبابي وعثمان دمبيلي القادم من برشلونة الإسباني، علماً ان الأول أهدر إحدى أشهر الفرص في تاريخ كأس العالم "ستبقى في عالقة في حلقي مدى الحياة" وهو منفرد أمام الحارس إيميليانو مارتينيس في اللحظات الأخيرة من النهائي الأخير ضد الأرجنتين التي توّجت باللقب لاحقاً بركلات الترجيح.

ولن يكون مواني قادراً على المشاركة مع فريقه الجديد في مباراة الدوري الأحد على أرض ليون، وذلك بسبب التواء في كاحله الأيمن وفق ما أعلن النادي الباريسي الذي كشف أن الوافد الجديد الآخر الجناح الشاب برادلي باركولا (21 عاماً) سيكون متوفراً لمواجهة ليون، الفريق الذي تركه الخميس في صفقة مقدّرة بخمسين مليون يورو.

وأنفق سان جرمان هذا الصيف 372.51 مليون دولار لجلب 11 لاعباً.