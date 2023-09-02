العالم اليوم - رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 02:16 مساءً - يستعد فريق "كرو-6” للعودة إلى الأرض بعد أن أمضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

ووفقاً لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر الساعة 03:05 عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحاً بتوقيت الإمارات؛ وذلك وفقاً لظروف الطقس.

وفي صباح اليوم التالي (4 سبتمبر) وفي تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت الإمارات، تبدأ مرحلة حرق خارج المدار، على أن يجري الهبوط على الأرض في موعد لا يتجاوز الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل:

الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية.

الثانية: تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

الثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.

الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.

الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.

السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة.

السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء.

بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، يتأهب رائد الفضاء الإمارات سلطان النيادي للعودة الى كوكب الأرض بنتائج علمية هامة وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي.