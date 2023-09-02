العالم اليوم - مصرع 18 زائراً أغلبهم إيرانيون بحادث سير العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 02:16 مساءً - قتل 18 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير وقع، ليل الجمعة السبت، شمال بغداد، في حصيلة جديدة، بحسب مصادر طبية.

ووقع الحادث بين مدينتي الدجيل وسامراء في محافظة صلاح الدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة خالد برهان.

ووقع الحادث يين حافلتين صغيرتين قبل منتصف الليل بقليل، وأدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 15 آخرين، بحسب ما أفاد مصدر طبي في صلاح الدين فرانس برس.

وقال المصدر إن شهود عيان أشاروا إلى أن سائق إحدى الحافلات قد يكون غفا خلف المقود أثناء القيادة.

ولفت مصدر طبي ثانٍ طلب عدم كشف اسمه، إلى أن 14 من القتلى هم من الزوار الإيرانيين، بالإضافة إلى أفغانيين اثنين وشخصين مجهولَي الهوية.

وقال مسؤول في هيئة الطرق إن السائقين لقيا حتفهما، لافتًا إلى أن إحدى الحافلات، التي كانت في طريقها إلى كربلاء، خرجت عن مسارها وانحرفت نحو المسلك المعاكس.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت في وقت سابق عن مقتل 16 شخصا وإصابة 13 آخرين في الحادث.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2,6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

وقضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الإثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود الزوّار إلى مدينة كربلاء.

وتشهد الطرق حوادث متكررة بسبب تهالك البنى التحتية في عموم العراق.

وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة للعام 2022 الى تسجيل أكثر من 4.900 حالة وفاة جراء حوادث السير.