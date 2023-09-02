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الاحتلال يقتحم بلدة العوجا

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يقتحم بلدة العوجااقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال الصهيوني أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية باتجاه قوات الاحتلال.



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