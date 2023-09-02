العالم اليوم - عُمان توقع 14 اتفاقية لتصدير الغاز المسال منذ بداية العام

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - وقعت سلطنة عمان 14 اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، منذ بداية العام وحتى الآن، تلتزم بموجبها بتصدير نحو 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2025، بحسب ما قاله حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

وقال النعماني، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال نجحت في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا.

الاتفاقيات التي وقعتها الشركة العمانية، التي تمتلك مصنعا بولاية صور، يتضمن 3 قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، تشمل اتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات في اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، بحسب ما قاله النعماني.

وتعمل سلطنة عمان على فتح أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.