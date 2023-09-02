العالم اليوم - الدفاع الروسية: مقتل 525 جنديا أوكرانيا وإسقاط 25 مسيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ما يصل إلى 525 جنديا أوكرانيا وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، وتعزيز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك.

تفاصيل التطورات العسكرية في محاور القتال في أوكرانيا:

عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك.

إحباط 4 هجمات للعدو في اتجاه زابوريجيا، والقضاء على 115 جنديا أوكرانيا.

إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في دونيتسك.

على محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت مستودعا للذخيرة.

في كراسني ليمان قتل 60 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

في دونيتسك، صد الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة باخموت، و3 هجمات على مدينة مارينكا وكبد القوات الأوكرانية أكثر من 250 قتيلا.

على محور خيرسون دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقتها أوكرانيا، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أميركي الصنع.

روسيا تعترض مسيّرتين أوكرانيتين في بيلغورود

واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم صباح اليوم إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف بطائرتين بدون طيار تم اعتراضهما فوق مقاطعة بيلغورود".

وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الجمعة 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورد.

تدمير 3 زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم

وفي شبه جزيرة القرم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر السبت، أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت 3 زوارق أوكرانيّة مسيرة قالت إنّها حاولت استهداف جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، عبر منصة تلغرام، أنّه "في الثاني من سبتمبر، عند نحو الساعة 2:10 بتوقيت موسكو، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وأضاف البيان: "وتم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة 1 سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.