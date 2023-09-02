العالم اليوم - إصابة 150 شخصا باحتجاجات أمام سفارة إريتريا في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إصابة 150 شخصا باحتجاجات أمام سفارة إريتريا في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الجرحى والمصابين في احتجاجات اللاجئين الإرتيريين والشرطة الإسرائيلية بتل أبيب ارتفع إلى 150 مصابا، بينهم 27 شرطيا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات في حالة متوسطة أو خفيفة، باستثناء 19 حالة إصابة خطيرة، فيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه تمت السيطرة على "أعمال الشغب" التي شهدتها منطقة جنوب تل أبيب، وتم اعتقال 39 شخصا.

جاء ذلك بعد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بين المئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب السبت خلال احتجاج ضد حدث نظمته السفارة الإريترية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 27 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات، كما أصيب 3 متظاهرين على الأقل برصاص الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي بعد أن شعروا "بخطر حقيقي على حياتهم".

ومع تصاعد المواجهات في تل أبيب، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب، بعد أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة اليوم السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إن نتنياهو "تلقى تحديثا من وزير الأمن القومي ومفوض الشرطة بشأن الاضطرابات، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام".