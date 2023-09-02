العالم اليوم - إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان الجمعة من وزارة النفط العراقية.

وذكر البيان أن صادرات البلاد من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.

وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في يوليو الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

وقال عبدالغني في تصريحاته يونيو الماضي إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.