استقالة تيرى جو مؤسس فوكسكون العملاقة بعد إعلان ترشحه لرئاسة تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - قالت شركة فوكسكون التايوانية، السبت، إن تيرى جو، مؤسس شركة فوكسكون المورد الرئيسى لأبل، استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان ترشحه للرئاسة، بحسب سكاى نيوز.



وأعلن جو، الذى استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فوكسكون فى 2019، الاثنين، أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تايوان فى يناير كمرشح مستقل بعد تكهنات على مدى أشهر.

وفى بيان مقتضب، قالت فوكسكون إن جو استقال "لأسباب شخصية"، وأشارت إلى أنه "سلم قيادة المجموعة رسميا إلى مدير مهنى لمدة أربع سنوات".

وقال جو، ردا على سؤال يوم الاثنين عن تضارب المصالح مع كونه مساهما رئيسيا فى فوكسكون التى تملك استثمارات ضخمة فى الصين، إنه على استعداد "للتضحية" بأصوله الشخصية فى الصين فى حالة وقوع هجوم صيني.

وقال "لم أخضع قط لسيطرة جمهورية الصين الشعبية... أنا لا أتبع تعليماتهم".

جو هو رابع شخص يعلن عزمه خوض الانتخابات، ولكن استطلاعات الرأى التى أجريت قبل إعلانه الترشح وضعته خلف المرشح الأوفر حظا وليام لاى من الحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيسة تايوان.

واتهم جو مرارا الحزب الديمقراطى التقدمى بالسعى لخوض حرب مع الصين، التى تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

وأبدت الحكومة ولاى استعدادهما فى عدة مناسبات لإجراء محادثات مع الصين وهو ما قوبل بالرفض لأن بكين تعتبرهما انفصاليين.

ويسعى جو لتوحيد المعارضة ضد الحزب الديمقراطى التقدمى ولكن لم يجر التوصل لأى اتفاقات حتى الآن.

وقال لاى فى مقابلة مع قناة فورموزا التلفزيونية السبت إنه لن يتراجع عن حملته الانتخابية بعد إعلان جو ترشحه للرئاسة.

وقال "على العكس من ذلك، سأستمر فى الأمر على نحو أكثر قوة، لأنه بعد أن أعلن جو ترشحه لم يعد من الواضح كيف سيتغير المشهد قبل الانتخابات".