مقتل 20 إرهابياً من "الشباب" الصومالية
أعلن الجيش الصومالي اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 20 إرهابيا من مليشيات حركة الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش في مدينة "كنتواري" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش قولهم، إن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم تصفية الإرهابيين أثناء تواجدهم في أحد المنازل بمدنية كنتواري التابعة للإقليم.
من ناحية أخرى، نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية لاستهداف معقل منسوب لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط البلاد.
وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال أحمد معلم فقي ،عبر حسابه على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" " أن معقل المسلحين في منطقة دماي تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة".
وتأتي هذه العمليات، بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عناصر حركة الشباب الإرهابية إلى تسليم أنفسهم، والاستفادة من قرارات العفو العام التي تصدرها الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيستمر في ملاحقة بقية المسلحين في كافة أنحاء البلاد.
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