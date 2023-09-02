بغداد تفرض حظر تجول في كركوك
اعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، فرض حظر التجوال في كركوك كما وجه القطعات الأمنية بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون في المحافظة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".
وأضاف، أن" السوداني شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".
وتابع، أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".
ودعا السوداني، بحسب البيان،" جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
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