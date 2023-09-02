بولندا تغلق مركزا لإيواء اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 سبتمبر 2023 11:23 مساءً - أغلقت السلطات البولندية، اليوم السبت، مركزًا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.



وذكرت صحيفة Gazeta Wyborcza، أن المركز يقع بالقرب من مجمع التسوق Ptak Expo في قرية نادارزين بالقرب من وارسو، حيث يوجد 300 لاجئ أوكراني، بحسب وكالات.

وبحسب صحيفة Vzglyad، بررت السلطات البولندية تصرفها، بأنه من غير المنطقي استخدام مساحات ضخمة تعود لمجمع التسوق لإيواء ودعم الأوكرانيين، في حين لم يتم تحذير اللاجئين أنفسهم بشأن الإغلاق.

من جانبها أوضحت إدارة محافظة ماسوفيان، التي تضم نادارزين ووارسو، أنه تم نقل بعض اللاجئين البالغ عددهم 300 إلى مراكز أخرى أصغر حجمًا، فيما وضع البعض الآخر في رعاية السلطات المحلية، وقرر البعض البحث عن سكن بمفردهم، إلا أنه لم يتم التوافق على القرار مع مجلس مدينة وارسو.