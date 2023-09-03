العالم اليوم - إلغاء كل المواعيد.. "إصابة" المستشار الألماني أثناء الجري

انتم الان تتابعون خبر إلغاء كل المواعيد.. "إصابة" المستشار الألماني أثناء الجري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:15 صباحاً - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري، السبت، وأصيب بجروح طفيفة مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته الأحد.

وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتس المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعماً لمرشحي حزبه الاشتراكي الديموقراطي تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات.

وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك". ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث اليوم.