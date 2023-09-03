العالم اليوم - طاه سابق في ماكدونالدز يكشف الأسرار: تجنبوا هذه الشطيرة

انتم الان تتابعون خبر طاه سابق في ماكدونالدز يكشف الأسرار: تجنبوا هذه الشطيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:15 صباحاً - توجه مايك هاراتش، وهو طاه سابق في مطعم ماكدونالدز، مؤخرا إلى "تيك توك"، لمشاركة أسرار قد تبعد الزبائن عن شطيرة "بيغ ماك" الشهيرة.

وشرح هاراتش في الفيديو، أن على عشاق المطعم الأميركي الشهير، طلب شطيرة "ماك دابل"، عوضا عن "بيغ ماك"، وذلك لأنها ستوفر عليهم 2 دولار، في كل مرة، وهي تحمل نفس الكمية ونفس المذاق.

وشدد الطاهي السابق على أن "بيغ ماك" هي خدعة كبيرة، وأن ارتفاع سعرها متعلق بشهرتها في المطعم.

ويحمل كل من بيغ ماك وماك دابل، قطعتي لحم داخل الشطيرة، مع اختلاف نوع الصلصة الإضافية.