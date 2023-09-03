العالم اليوم - نجم جديد يقترب أكثر من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة

انتم الان تتابعون خبر نجم جديد يقترب أكثر من الاتحاد السعودي.. وهذه تفاصيل الصفقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 07:19 صباحاً - يبدو أن مسألة انضمام النجم سيرجيو راموس إلى فريق الاتحاد السعودي باتت مسألة وقت ليس إلا، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني اقترب أكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، مساء السبت على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "الاتحاد قدم عرضا بعقد لمدة موسمين".

وأشار إلى أن النادي السعودي "ينتظر قرار راموس النهائي، بسبب وجود تواصل بينه وبين أندية تركية".

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يخضع اللاعب الإسباني، خلال الساعات القادمة، لفحص طبي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وتعاقد الاتحاد مع العديد من النجوم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم كريم بنزيمة وفابينيو ونغولو كانتي وجوتا. كما أعلن يوم أمس التعاقد مع اللاعب عبد الله المعيوف.