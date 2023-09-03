العالم اليوم - أحداث كركوك.. إنهاء حظر التجوال وارتفاع عدد القتلى إلى أربعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - أفادت مصادر الشرطة في مدينة كركوك، شمالي بغداد، اليوم الأحد، بانتهاء حظر التجوال الذي فرض الليلة الماضية، وتم فتح الطريق بين المدينة المضطربة وأربيل في إقليم كردستان العراق.

ونقلت مصادر الشرطة في المدينة بارتفاع عدد قتلى احداث الليلة في كركوك إلى 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر، أمس السبت، بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف.

ودعا في بيان أصدره مكتبه "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك"، وفقا لرويترز.

وأمر السوداني أيضا بتأجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.

كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية المحلية، لبحث كيفية احتواء التوتر.

وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.

كذلك دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.

وشهدت كركوك ليلة صاخبة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.

وبحسب المتظاهرين، تسبب هذا الاعتصام في قطع طريق عام تربط بين كركوك وأربيل.