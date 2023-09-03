العالم اليوم - نتنياهو يدعو لطرد الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 01:19 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات عنيفة في تل أبيب على الفور.

وعقد نتنياهو اجتماعا لبحث الخطوات بحق من شارك في الاشتباكات، ووصفهم بيان صادر عن مكتبه بأنهم "متسللون غير شرعيين".

ونقلت وكالة فرانس برس عن نتنياهو قوله "نطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا فيها"، وفقا للأسوشيتد برس.

وطلب من الوزراء أن يقدموا له خططا "للتخلص من جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين"، وأشار في تصريحاته إلى أن المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة.

كما لفت إلى أنه لا يعتقد أن ترحيل أنصار الحكومة الإريترية سيكون مشكلة.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من اشتباك مئات من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية مع بعضهم بعضا ومع الشرطة الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة العشرات في واحدة من أعنف مواجهات الشوارع بين طالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة بتل أبيب في الآونة الأخيرة.

من بين المصابين 30 شرطيا وثلاثة متظاهرين أصيبوا بنيران الشرطة.

يشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء افريقي في إسرائيل.

تعترف إسرائيل بعدد قليل للغاية من طالبي اللجوء، وتعتبرهم بأغلبية ساحقة مهاجرين لأسباب اقتصادية، وتقول إنها ليس لديها أي التزام قانوني بالاحتفاظ بهم.