العالم اليوم - "السيادي" السعودي يبيع حصته في "غازكو" مقابل 131 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "السيادي" السعودي يبيع حصته في "غازكو" مقابل 131 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 02:16 مساءً - باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته البالغة 10.9 بالمئة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر صفقة خاصة مقابل 491.2 مليون ريال (130.96 مليون دولار).

وذكر بيان من شركة جي آي بي كابيتال، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة، إن "جدوى للاستثمار" اشترت تلك الحصة لصالح صناديق الاستثمار التي تديرها والعملاء على أن تكتمل الصفقة بحلول الخامس من سبتمبر.

وتأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963، بعد اندماج شركة الغاز الأهلية في الدمام، وفرعيها في كل من الرياض وجدة، مع شركة الغاز والتصنيع السعودية في الرياض وفرعها في الدمام، وهي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال غاز البترول المُسال (LPG) بالسعودية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة إلى 127.5 مليون ريال، بزيادة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات نحو 1.2 مليار ريال بزيادة حوالي 19 بالمئة.