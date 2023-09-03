موسكو: إلغاء وتأخير نحو 23 رحلة جوية

موسكو: إلغاء وتأخير نحو 23 رحلة جويةألغيت العديد من الرحلات الجوية وأجل عدد آخر منها في مطارات العاصمة الروسية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن خدمة المواعيد والجداول الزمنية التابعة لشركة "ياندكس" الروسية أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأجيل عدد آخر منها، ووصل عدد الرحلات الملغية نحو 23 رحلة والمؤجلة 19 اليوم الأحد.

وذكرت الخدمة، أنه اعتبارا من الساعة 00:26 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تم إلغاء ست رحلات جوية كانت مقررة من مطار "فنوكوفو".

وأشارت الخدمة إلى أنه تم تأخير خمس رحلات أخرى في نفس المطار، فيما تأخرت ست رحلات جوية في مطار "شيريميتيفو". وفي مطار "دومودييدوفو"، تم تأخير ثمان رحلات، وإلغاء 17 رحلة أخرى.