العالم اليوم - شاهد.. بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - انفصلت مركبة دراغون بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، وفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" اليوم السبت في الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تهبط المركبة على الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس. وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها سلطان النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل: الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية.

الثانية: تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

الثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.

الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.

الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.

السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة.

السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء.

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