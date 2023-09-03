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العالم اليوم - شاهد.. بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - انفصلت مركبة دراغون بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، وفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" اليوم السبت في الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تهبط المركبة على الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها سلطان النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل:

  • الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية.
  • الثانية: تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.
  • الثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.
  • الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.
  • الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.
  • السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة.
  • السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر شاهد.. بث مباشر لعودة سلطان النيادي إلى الأرض .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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