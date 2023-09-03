العالم اليوم - آخر فيديو لسلطان النيادي في الفضاء.. رسالة مؤثرة لكل العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - في آخر تصوير فيديو له قبل العودة إلى الأرض، تحدث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن مهمته التي استغرقت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية، كأول رأئد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة، موجها رسالة عفوية مؤثرة لكل العرب.

وانفصلت مركبة دراغون بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، وفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" اليوم السبت في الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات. ومن المنتظر أن تهبط المركبة على الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس. وقال سلطان النيادي في التسجيل الفضائي الآخير له قبل العودة: تحية لكم من محطة الفضاء الدولية ولعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا التي استغرقت 6 أشهرع على متن محطة الفضاء الدولية

هذه الرحلة التي شاركتكم في لحظات الانطلاق والوصول إلى محطة الفضاء الدولية، اتذكر اللحظات التي شاركتكم فيها النظر الى كوكبنا الجميل، لأن وعدتكم ما أنظر إلى والكاميرا معي.

أتذكر اللحظات الأولى للسير في الفضاء كأول رائد فضاء عربي، نقلنالكم صورة هلال رمضان وبداية السنة الهجرية، واتذكر استقبال اخواننا من المملكة العربية السعودية رائد الفضاء علي القرني وريانا البرناوي، شاركناكم العلوم التي أجريناها بشكل عام.. كل هذا بهدف نشر العلم والمعرفة والتوعية بشكل عام.

لابد أن ننبذ الجهل والخرافة ونطرق أبواب العلم وننهض بأنفسنا وتفكيرنا.. لا شيء مستحيل مع العزيمة والإصرار.. إذا أرادت هذه الأمة أن تجدد مكانتها بين الأمم .. لابد أن تسمع الأمر الرباني : إقرأ.

ربما كانت مهمتنا دفعة صغيرة في هذا النحو.. وسعيد إنني أكملت مسيرة الرواد الفضاء العرب الذين سبقوني.

النظر إلى كوكب الأرض يشعرك بالخشوع وعظمة الخالق عز وجل.

الحمد لله.. أتمنى تسامحوني إذا قصرت.. وأراكم على خير في كوكب الأرض.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر آخر فيديو لسلطان النيادي في الفضاء.. رسالة مؤثرة لكل العرب .. في رعاية الله وحفظة