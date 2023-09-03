العالم اليوم - يورغن كلوب يكشف وضع محمد صلاح بعد رفض عرض الاتحاد

انتم الان تتابعون خبر يورغن كلوب يكشف وضع محمد صلاح بعد رفض عرض الاتحاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 05:16 مساءً - قال مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الأحد، إن النجم المصري محمد صلاح كان "طبيعيا تماما" بعد أن رفضت إدارة "الريدز" عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضمه من نادي الاتحاد السعودي.

وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" قبل المباراة أمام أستون فيلا، ذكر كلوب: لم يكن علي القلق بشأن تركيز صلاح. لقد كانت هذه قصة إعلامية لم تتحقق.

لدي طاولة كبيرة في مكتبي، بها الكثير من الأوراق، ولدي جهاز كمبيوتر محمول وآيباد، ولكن لا شيء من هذه الأشياء مشغول بأي نوع من الأخبار.

لهذا السبب لم نفكر في الأمر أبدا. مو كان طبيعيا تماما، وأمضى أسبوعا تدريبيا جيدا ولم يكن هناك أي شيء من وجهة نظري للتفكير فيه. "بعد ساعات" وكان الإعلامي والناقد الرياضي السعودي عبد الله خوقير كشف، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن الانتقال المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى فريق الاتحاد. وفي حديثه لقناة "الرياضية" السعودية، قال خوقير: محمد صلاح سيكون اتحاديا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن.

يوم الأحد سيودع ليفربول، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان قد يكون يوم الإثنين. وصباح اليوم الأحد، نشر خوقير تغريدة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيها: "صلاح.. اتحادي.. بعد ساعات فقط". أغلى لاعب في التاريخ! يوم أمس السبت، نقلت "سكاي سبورتس" البريطاني عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع محمد صلاح.

الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع محمد صلاح. أضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد "متفائلون"، مشيرا إلى أنهم "سيحاولون مرة أخرى".

في حال موافقة "الريدز"، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني.

نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني. انتهت فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة. في المقابل، ما يزال بإمكان أندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات إلى غاية 7 سبتمبر، قبل إغلاق فترة الانتقالات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر يورغن كلوب يكشف وضع محمد صلاح بعد رفض عرض الاتحاد .. في رعاية الله وحفظة