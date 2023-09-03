العالم اليوم - اختتمها صلاح.. ليفربول يحقق فوزه الثالث بثلاثية أستون فيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 سبتمبر 2023 06:22 مساءً - حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب. وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة. وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.

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