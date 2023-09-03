تعديل وزاري محدود على الحكومة الكويتية

تعديل وزاري محدود على الحكومة الكويتيةأعلنت الحكومة الكويتية، عن إجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي، حيث صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين الدكتور عادل علي إبراهيم المانع، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيرا للمالية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أدى الوزيران المعنيان بالتعديل الوزاري اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح .

وشدد الشيخ مشعل الأحمد على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة الدولة، مؤكدا أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية، تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين الكويتيين بما يعود بالخير والرخاء للجميع.

يذكر أن الحكومة الحالية، قد صدر مرسوم أميري بتشكيلها في 18 يونيو الماضي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.