العالم اليوم - منتخب الساق الواحدة.. مصر تبحث عن لقبها الإفريقي الأول

انتم الان تتابعون خبر منتخب الساق الواحدة.. مصر تبحث عن لقبها الإفريقي الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 12:22 صباحاً - اختتم منتخب مصر لكرة القدم لذوي الساق الواحدة استعداداته لخوض أولى مواجهاته في دورة الألعاب الإفريقية البارالمبية المقامة في أكرا، أمام نظيره الأنغولي، الإثنين.

وفي تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أكد نجم منتخب "الفراعنة" محمود عبد العظيم أن "الفريق بحالة بدنية جيدة، وعلى درجة عالية من التركيز".

وتابع اللاعب المحترف في الدوري التركي: "لدينا رغبة في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق لقب البطولة في نسختها الأولى".

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدير الفني التركي إيفران أويانيك، مواجهات دور المجموعات في المجموعة الثالثة، التي تضم كينيا ورواندا إلى جانب أنغولا.

وتجرى منافسات النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 12 منتخبا مقسمة على 3 مجموعات، وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن مصر تستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا لذوي الساق الواحدة في أبريل المقبل، بمشاركة 20 منتخبا للمرة الأولى.