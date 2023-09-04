العالم اليوم - وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى البحرين، الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأفادت الوكالة أن الزيارة تستغرق يومين. وكان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعدد من المسؤولين.

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