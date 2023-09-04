العالم اليوم - ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة أمام أوساسونا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:19 صباحاً - سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء متأخرة ليقود برشلونة لفوز صعب 2-1 في أوساسونا، هو الثالث على التوالي لحامل اللقب في الدوري الإسباني، الأحد.

وتقدم برشلونة عبر جول كوندي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة.

وتعادل تشيمي أبيلا في الدقيقة 76 بتسديدة لا تصد على حافة منطقة الجزاء.

لكن بعد 5 دقائق نال برشلونة ركلة جزاء، بعد أن جذب أليخاندرو كاتينا ذراع ليفاندوفسكي، وتعرض المدافع للطرد بينما نفذ المهاجم البولندي الركلة بنجاح.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بعشر نقاط، بالتساوي مع جيرونا وبفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.