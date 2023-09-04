العالم اليوم - جريمة مروعة في مصر.. عم زوجته أحرقه وطفله بماء النار

انتم الان تتابعون خبر جريمة مروعة في مصر.. عم زوجته أحرقه وطفله بماء النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:19 صباحاً - أمرت النيابة العامة في الجيزة جنوبي القاهرة بحبس موظف أمن في شركة خاصة، بعد ارتكابه جريمة مروعة بأن ألقى ماء النار على زوج ابنة شقيقه وطفلها، مما سبب لهما حروق بالغة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم الحروق بمستشفى قصر العيني، باستقبالها أب وطفله (4 سنوات)، مصابين بحروق بالغة نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما.

وتبين أن المصاب يدعى إبراهيم عبد السلام، عامل خردة مقيم في منطقة أوسيم شمالي الجيزة، ونجله الطفل عز، واتهم الأب عم زوجته الذي يدعى عرفة محمود، الذي ألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة.

موقع "دوت الخليج" تواصل مع الزوج المصاب، الذي ذكر أن "سبب الواقعة خلافات عادية مع زوجته".

وروى عبد السلام تفاصيل الجريمة كاملة، قائلا:

منذ 10 أيام حدث خلاف متكرر مع زوجتي، فتركت المنزل وذهبت لأهلها.

عندما اتصلت بوالدها المقيم في منطقة ميت عقبة (محافظة الجيزة) أكد أنها لم تأت لمنزله ولا يعرف عنها شيئا.

بعد عدة أيام اتصل بي عمها (المتهم) وطالبني بالذهاب لمنزله في أوسيم لأن زوجتي عنده، وطالبني بالحضور لأخذ أطفالي عز وسلمى (سنة واحدة).

ذهبت وبمجرد وقوفي أمام منزل عمها فوجئت به يخرج ويلقي ماء النار عليّ، وفي اللحظة نفسها كان طفلي يهرول نحوي فتعرض لإصابات بالغة هو الآخر.