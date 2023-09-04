العالم اليوم - "الحكومة".. كريم بنزيمة يفاجئ جماهيره بـ"اللقب المفضل"

انتم الان تتابعون خبر "الحكومة".. كريم بنزيمة يفاجئ جماهيره بـ"اللقب المفضل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:19 صباحاً - فاجأ نجم اتحاد جدة السعودي كريم بنزيمة متابعيه على "إنستغرام"، حيث نشر صورا له في صالة الرياضة مع تعليق "Hokooma" أو "الحكومة".

و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور بنزيمة من العرب إطلاقه على اللاعب الفرنسي، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعني منشور بنزيمة الذي أطلقه على "إنستغرام" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن صاحب الـ35 عاما متابع جيد لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

لماذا يطلق على بنزيمة "الحكومة"؟