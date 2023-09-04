العالم اليوم - روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة كورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 05:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق "تلغرام"، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة كورسك.

وتقع منطقة كورسك جنوبي روسيا، على الحدود مع غرب أوكرانيا.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من النبأ على نحو مستقل، كما لم ترد أي تعليقات حتى الآن من أوكرانيا.

ولا تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.