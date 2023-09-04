العالم اليوم - أمطار غزيرة تشل إسبانيا.. ودعوات لملازمة المنازل

انتم الان تتابعون خبر أمطار غزيرة تشل إسبانيا.. ودعوات لملازمة المنازل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:22 صباحاً - هطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى قطع طرق وإغلاق مدن واستدعى توجيه دعوات إلى السكان لملازمة منازلهم، وسط توقعات بأن يتواصل تساقط المطر حتى الإثنين.

وذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أن "هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا باسم (دانا) تؤدي إلى هطول أمطار مستمرة وواسعة النطاق، غزيرة أو غزيرة جدا ومصحوبة بعواصف، في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري".

وأصدرت وزارة الداخلية تنبيها يشمل جزءا كبيرا من البلاد، وتشعر السلطات بقلق كبير لأن عطلة نهاية الأسبوع هذه تسبق انطلاق العام الدراسي، وبالتالي يرجح أن تشهد الطرق زحاما شديدا.

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