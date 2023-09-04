العالم اليوم - بايدن يبدي "خيبة أمله" لغياب نظيره الصيني عن قمة العشرين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 06:22 صباحاً - أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد خيبة أمله من غياب نظيره الصيني شي جينبينغ عن قمّة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في الهند هذا الأسبوع، مؤكّدا رغم ذلك أنّه "سيظلّ قادرا على رؤيته".

وردّا على سؤال بشأن غياب شي عن قمّة نيودلهي، قال بايدن للصحافة "أشعر بخيبة أمل، لكنّي سأتمكّن من رؤيته"، من دون أن يخوض في تفاصيل.

وأعادت بكين وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة إطلاق الحوار بينهما عبر سلسلة زيارات لبكين أجراها مسؤولون أميركيّون كبار، بينهم وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن.

لكنّ العلاقات الثنائيّة تبقى متوتّرة، إذ تبقى هناك ملفّات تشكّل حجر عثرة، وتتمثّل في النزاعات التجاريّة، والتوسّع الصيني في بحر الصين الجنوبي، ومسألة جزيرة تايوان المتمتّعة بحكم ذاتي.

والخميس قال مسؤول كبير في الاتّحاد الأوروبّي إنّ شي لن يحضر قمّة مجموعة العشرين وإنّ رئيس الوزراء لي تشيانغ سيُمثّله.

وعقد شي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا نادرا وجها لوجه خلال قمّة البريكس في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، لكنّ التوتّرات لا تزال شديدة بين العملاقين الآسيويين.