العالم اليوم - صورة.. أول ظهور لسلطان النيادي عقب وصوله إلى الأرض

انتم الان تتابعون خبر صورة.. أول ظهور لسلطان النيادي عقب وصوله إلى الأرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - ظهر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في أول صورة له، الإثنين، عقب وصوله الأرض رفقة طاقم مهمة "كرو -6".

وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وعاد النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، وتجربة شخصية يمكن أن تكون نبراسا لعشاق اقتحام الفضاء الخارجي، بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء.

أبرز التجارب العلمية التي أجراها النيادي في الفضاء: