العالم اليوم - الأردن يسقط "مسيرة مخدرات" قادمة من سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الأردني، الإثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة الأردنية في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "رصدت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.