العالم اليوم - التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني يقود أسهم أوروبا للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني يقود أسهم أوروبا للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة نوفو نورديسك لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين 1.3 بالمئة وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.6 بالمئة ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها أصدرت عقارا بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة إل.في.إم.إتش من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية الجمعة.