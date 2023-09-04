العالم اليوم - من تتار القرم.. من هو وزير الدفاع الأوكراني القادم؟

انتم الان تتابعون خبر من تتار القرم.. من هو وزير الدفاع الأوكراني القادم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيا إلى "نهج جديد" في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه.

من هو رستم عمروف؟

ينتمي إلى تتار القرم، وهي مجموعة عرقية تقيم في شبه جزيرة القرم.

مثل بلاده في المفاوضات الحساسة مع روسيا، بما في ذلك التفاوض على تبادل الأسرى البارزين، وإجلاء المدنيين.

ولد في أوزبكستان، وعاد إلى شبه جزيرة القرم عندما سُمح للتتار بالعودة في الثمانينيات والتسعينيات.

بدأ المسلم البالغ من العمر 41 عاما عمله في مجال الاتصالات في عام 2004 وتم انتخابه لعضوية البرلمان في عام 2019.

شارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

التغييرات التي وصفت بالأكبر في وزارة الدفاع الأوكرانية منذ بداية الحرب وانطلاق الهجوم المضاد في 4 يونيو الماضي، تزامنت مع تحقيق كييف مكسب ميداني باختراق خط الدفاع الروسي الأول، بالقرب من زابوريجيا (الواقعة جنوب شرق البلاد)، فهل بدأت أوكرانيا فعليا في تغيير أسلوب المعارك.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، إذ عرقلت الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين والمركبات والدبابات الغربية.

وتسيطر موسكو على قرابة 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، والمتمثلة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، بالإضافة إلى معظم منطقة لوغانسك وجزء من دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.