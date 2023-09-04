العالم اليوم - صورة سيلفي أدانته.. سجن مصري ببريطانيا 3 سنوات

انتم الان تتابعون خبر صورة سيلفي أدانته.. سجن مصري ببريطانيا 3 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 04:19 مساءً - قضت محكمة بريطانية بسجن مصري 38 شهرا، بعد إدانته بقيادة مركب مهاجرين غير شرعيين قطع القنال الإنجليزي.

وذكرت وسائل إعلام في بريطانيا أن رضا حمود عبد ربه قاد مركبا محملا بالمهاجرين غير الشرعيين بشكل خطير أثناء محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة في يوليو 2022.

والتقط الشاب المصري لنفسه صور سيلفي بهاتفه المحمول خلال عملية العبور، وهو ما كان دليلا استخدمته وحدة التحقيقات الجنائية والمالية بوزارة الداخلية البريطانية ضده.

والتقط عبد ربه صورة سيلفي قبل لحظات من اعتراض حرس الحدود البريطاني للمركب، وكان فيها يمسك بموجه المحرك في الزورق.

وكان على متن القارب 50 شخصا، بينهم 24 ألبانيا و15 أفغانيا، وبعض السوريين والعراقيين، كما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونجح بعض هؤلاء في تقديم طلبات لجوء إلى بريطانيا، لكن تم رفض طلبات غابيتهم أو لم يعد مكانهم معروف.

وقالت المدعية العامة في المحكمة كيت ديفيس إن الشاب المصري اعتقل، عندما أوقفت قوات حرس الحدود البرية القارب المطاطي على بعد عدة كيلومترات من سواحل دوفر، جنوبي بريطانيا.

وخلال التحقيق، اعترف عبد ربه بأنه كان يقود المركب لمدة بلغت ساعة ونصف الساعة. لكنه قال أيضا إن آخرين تولوا قيادة المركب.

وهو ما ذهب إليه محامي الدفاع، فيليب هيل، الذي قال إن المغامرة كانت مشروعا جماعيا، فكل الذين كانوا على متن المركب كانوا يصبون لتحقيق الهدف نفسه.

وأضاف أن موكله يعاني من ظروف صعبة في الزنزانة، ولا تكفي الأموال التي يحصل عليها سوى لإجراء مكالمة مع ذويه.

وذكر الشاب المصري أنه نفذ محاولات فاشلة في الماضي لدخول بريطانيا بشكل غير قانوني كانت واحدة منها عبر شاحنة.